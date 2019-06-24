Edirne Bolu’yu Düşünüyor

2019 – 2020 sezonunda hedefini Bölgesel Amatör Lig’de şampiyonluk olarak belirleyen Edirnespor, transferden sonra kamp yeri bakıyor. İlk düşünce Bolu.

Edirne Bolu’yu Düşünüyor

Haber: Esra Öztürk

Bu sezona yüzde yüz şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Edirnespor’da he şey sistemli bir şekilde devam ediyor. 12 günde menajer kullanmadan transferi bitirdiler. Tesislerde yenilenme yapılıyor. İdari ve Teknik Koordinatör Serdal Ünsal, önderliğindeki heyet sezon öncesi yapılacak yerle ilgili incelemelerde bulundular.  İdari ve Teknik Koordinatör Serdal Ünsal, Kamp yeri için inceleme yapıyoruz. Sezon öncesi kampını Bolu’da veya Kartepe’de yapmayı planlıyoruz. Bu sezon her şey farklı olacak. Sistemli bir şekilde çalışıyoruz. Kampta ve Ziraat Türkiye Kupası maçları öncesi eksikleri tespit edilirse 1 veya 2 transfer yapabiliriz” dedi.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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