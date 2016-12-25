Haber: Erdal Tanrıverdi

Boluspor’da bekleneni veremeyen isimlerle yollar ayrılmaya başladı. Ara transfer dönemi öncesinde takımdan ayrılacak olan ilk isim belli oldu. Ligde çok az şans bulan kupada ise birkaç maçta Efe Halil Özaslanla kırmızı-beyazlı takımın yolları ayrılıyor. Yaklaşık 1 haftadır takımla birlikte idmanlara çıkmayan futbolcunun izinli olduğu ve kendisine takım bulması için süre verildiği öğrenildi. Konuyla ilgili olarak Boluspor Kulübü’nden resmi bir açıklama yapılmazken 26 yaşındaki futbolcunun 31 Mayıs 2017 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor. Ligde geride kalan 15 hafta da sadece 102 dakika sahada kalan 26 yaşındaki oyuncu, son olarak Adanademirspor karşısında kadroda yer almıştı. Şanlıurfaspor ve Beşiktaş maçlarında kadroda olmayan Efe Halil Özarslan`ın kendisine takım aradağı iddia edildi.