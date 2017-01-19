Haber :Aysun Beykoz

Kayserispor’un her konuda anlaşmaya vardığı savunma oyuncuları Douglas Ferreira ve Efe Halil Özarslan İstanbul’dan İzmir’e giderek Sarı-Kırmızılı kafileye katılacaklar. Boluspor’dan ayrılan Efe Halil’in sözleşmesi 1.5 yıllık olacak.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’da oldukça hareketli günler yaşanıyor. Transferde ilk olarak Güray Vural’ı ve Rotman’ı kadrosuna katmayı başaran Kayserispor ardından görüşmelere başladığı birkaç oyuncu ile mutlu sona ulaştı. Akhisar Belediyespor ile sözleşmesini tek taraflıı fesih eden tecrübeli oyuncu Douglas Ferreira ve Boluspor’dan ayrılan Efe Halil Özarslan ile sözleşme imzalayacak. Hem Douglas hem de Efe Halil ile yapılan görüşmeler sonrası her konuda anlaşan Sarı-Kırmızılılar bu oyuncuları İzmir’e davet etti. Cumartesi günü Akhisar Belediyespor ile oynanacak olan ligin 18.hafta maçı için dün havayolu ile Ankara’dan İzmir’e giden Kayserispor, Cuma gününe kadar çalışmalarını İzmir’de sürdürecek. Şuan İstanbul’da bulunan Douglas ve Efe Halil havayolu ile İzmir’e geçecekler ve Sarı-Kırmızılı takımın kamp yaptığı Wyndham Grand İzmir Özdilek Otel gidecekler. Öte yandan Kayserispor Douglas ile 2,5 yıllık ve Efe Halil Özarslan ise 1,5 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.