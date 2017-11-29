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29 Kasım 2017 Çarşamba
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    • Efsane futbolculara plaket

    Efsane futbolcular, Genç hükümlüler ile bir araya geldi. Efsane futbolcuların Hükümlülerin sorularının cevaplandırıldığı mini panele Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman ile Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Seyfi Han katıldı.

    29 Kasım 2017 Çarşamba 10:08
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    Efsane futbolculara plaket
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    Haber: Kasım ŞAHİN

    Adalet Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının işbirliğinde Bolu T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda, "Futbolun Efsaneleri Genç Hükümlülerle Buluşuyor" projesi kapsamında efsane futbolcularımız Ali GÜLTİKEN, Hami MANDIRALI, Hasan ŞAŞ, Oğuz ÇETİN ve Semih YUVAKURAN ile saz ve söz ustası Aşık Zeki ERDALİ hükümlülerimizle bir araya geldiler.

    Birlikte yenilen öğle yemeği ardından, efsane futbolcular gerçekleştirilen panelde hükümlüler ve davetlilerin sorularını cevapladılar, panel sonrası Aşık Zeki ERDALİ sazı ve sözü ile etkinliğe renk kattı. Efsane futbolcuları, genç hükümlüler kapalı spor salonundaki futbol karşılaşmaları sonrası katılımcılara plaket sunularak, hükümlülere futbol topu hediye edildi. Etkinliğe Bolu Valiliği, Bolu Belediye Başkanlığı, kurum ve kuruluşlar katılırken, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Yaman, katılımcılara, organizasyonu gerçekleştiren Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Bolu T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu personeline teşekkür etti.

    Anahtar Kelimeler: Efsane, Futbolcular, Genç, Hükümlüler, Araya

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