11 sezon Boluspor'da oynayan ve 231 maça çıkan Talip Işıktan, bir kez ise şampiyonluk yaşadı. Kulübümüzün UEFA Kupası'nda mücadele ettiği 1974-75 sezonunda da kadroda yer alan Işıktan, burada da 2 maçta forma giydi.

Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Ulucami'den kaldırılarak, Alacahırka Mezarlığı'na defnedilecektir.

Merhum Talip Işıktan'a Allah'tan rahmet, Işıktan ailesine ve camiamıza baş sağlığı dileriz.



Bolu Olay Gündem Gazetesi olarak merhum Talip Işıktan'a Allah'tan rahmet, Işıktan ailesine ve camiamıza baş sağlığı dileriz.

Haber: Esra ÖZTÜRKBoluspor resmi sitesinden şu açıklamalara yer verildi;1968-79 sezonları arasında Boluspor forması giyen Talip Işıktan'ın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.