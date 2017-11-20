banner133

banner101

20 Kasım 2017 Pazartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Efsaneler hükümlülerle buluşuyor

    Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafında 23 Kasım Perşembe günü “Futbolun efsaneleri genç hükümlülerle buluşuyor” etkinliği düzenlenecek.

    20 Kasım 2017 Pazartesi 14:37
    Bu haber 40 kez okundu
    Efsaneler hükümlülerle buluşuyor
    Haber: Semih Baykal
    Bolu’da düzenlenecek “Futbolun efsaneleri genç hükümlülerle buluşuyor” etkinliğini Bolu Valisi Aydın Baruş ve Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman önderliğinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem’in katkılarıyla gerçekleşecek. Saat 13.30’da Bolu T Tipi Cezaevinde gerçekleştirilecek programa Eski Efsane Futbolculardan Ali Gültekin, Semih Yuvakuran, Hasan Şaş, Oğuz Çetin ve Hami Mandıralı katılacak. Kanun ve güvenlik nedeniyle koşulsuz tüm misafirler silah, cep telefonu ve benzeri materyaller ile içeri girmesi yasak olacak. Bolu T Tipi Cezaevinde gerçekleştirilecek program şu şekilde; 
    13.30 – 14.00: Futbolcuların panelistliğinde cezaevindeki hükümlülerle yapılacak panel.
    14.15 – 15.00: Avrasya Aşıklar Derneği Başkanı Aşık Zeki Erdali sazıyla sözüyle milli ve manevi değerlere vurgu yapan sunumu
    15.15 – 16.00: cezaevindeki hükümlü gençler ile efsane futbolcular arasında yapılacak gösteri maçı 
    16.00 – 16.30: gençlere futbol topu hediye edilmesi ve fotoğraf çekimi

    Anahtar Kelimeler: Gençlik, Spor, Bakanlığı, Tarafında, 23

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • ÖMER ERU ÖMER ERU ÇOCUKLARIMIZIN HAKLARI
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Akıl Sahibi misiniz?
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Bolu’da “ İŞTE BU BAYRAK “ Şairinden …
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR GÖZÜ YAŞLI BEBELERİN
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Sağlık, Okullar ve Camiler
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu BU İŞLER BÖYLE ÇÖZÜLÜR!
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım SAİDİ KÜRDİ-NURSİ'NİN DAVASINDAN SAPMAYAN TALEBE M. F. GÜLEN
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel TEOG YERİNE
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ BAZILARINI YORMUŞ ( I )
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR ALAADDİN BAŞKANA 2
  • Aydın Hitit Aydın Hitit PROJE
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur 12 kasım deprem yıldönümü KARADERE SUYU ve D-100 YENI GÜZERGAHI
  • İlhami Candemir İlhami Candemir KILAVUZ
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Ayla filmi ,Kore Mektupları kitabı
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY 10 Kasım Saat 9’u Beş geçe…
  • Suat Tosun Suat Tosun FELSEFE NEDEN ÖNEMLİ ?
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu FESLİ VE SAKSI KAFALILARA CUMHURİYET'İN 94. YILDÖNÜMÜ
  • Gürkan Dura Gürkan Dura HOŞGELDİNİZ SAİT HOCAM
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç KEKEMELİK
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Green Tea Tablet Nedir Ne İşe Yarar?
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR “Sn. Cumhurbaşkanım” EHLİYET !!!
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar HOCAYI DEĞİŞTİRDİN, KAFAYI NASIL DEĞİŞTİRECEKSİN!!!
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir An itibariyle kendinizi değerli hissettiren ödüller oluşturun;
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TASMA!
  • Nihal Eker Nihal Eker GÖLGEDE KALMIŞ DÜŞLER
  • Makinist Makinist Biz Alaaddin Yılmaz’ın Ne dostuyuz ne de düşmanı
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Çok ilginç Bakanlık bildirime kapatmış
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129