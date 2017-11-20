Haber: Semih Baykal

Bolu’da düzenlenecek “Futbolun efsaneleri genç hükümlülerle buluşuyor” etkinliğini Bolu Valisi Aydın Baruş ve Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman önderliğinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem’in katkılarıyla gerçekleşecek. Saat 13.30’da Bolu T Tipi Cezaevinde gerçekleştirilecek programa Eski Efsane Futbolculardan Ali Gültekin, Semih Yuvakuran, Hasan Şaş, Oğuz Çetin ve Hami Mandıralı katılacak. Kanun ve güvenlik nedeniyle koşulsuz tüm misafirler silah, cep telefonu ve benzeri materyaller ile içeri girmesi yasak olacak. Bolu T Tipi Cezaevinde gerçekleştirilecek program şu şekilde;

13.30 – 14.00: Futbolcuların panelistliğinde cezaevindeki hükümlülerle yapılacak panel.

14.15 – 15.00: Avrasya Aşıklar Derneği Başkanı Aşık Zeki Erdali sazıyla sözüyle milli ve manevi değerlere vurgu yapan sunumu

15.15 – 16.00: cezaevindeki hükümlü gençler ile efsane futbolcular arasında yapılacak gösteri maçı

16.00 – 16.30: gençlere futbol topu hediye edilmesi ve fotoğraf çekimi