Efsanelerin adı yaşatılacak

İlimizde yeni yapılan parklara Bolu’nun değerlerinin isimleri verilerek yaşatılacak. Boluspor’un vefat etmiş efsane futbolcularından Rıdvan Ertani ve Çetiner Erdoğan’ın ve Bolu’nun gururu Milli Cimnastikçimiz Göksu Üçtaş Şanlı’nın isimleri parklara verilecek.

Bolu Belediyesi Ekim ayı Meclis Toplantısında Cumhuriyet Halk Partili ve İyi Partili Meclis üyelerinin verdiği önergeler gündeme alındı. Meclis üyeleri, kaybettiğimiz değerlerimizden Boluspor’un futbolculuk ve hocalık yapan efsane isimler Rıdvan Ertani ve Çetiner Erdoğan’ın ve Cimnastikte olimpiyatlarda ülkemizi temsil eden Milli Cimnastikçimiz Göksu Üçtaş Şanlı’nın isimlerinin yeni yapılan parklara verilmesini istedi.

Oy birliği ile kabul edildi

Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis üyeleri Hüseyin Ekrem Serin, Onur Koyunoğlu ve İyi Partili Meclis üyeleri Hasan Hakan Alparslan, Suat Orhan tarafından sunulan önerge ile Boluspor'un vefat etmiş efsane futbolcularından Rıdvan Ertani ( Japon Rıdvan) ve Çetiner Erdoğan’ın isimleri ve Bolu’nun gururu Milli Cimnastikçimiz Göksu Üçtaş Şanlı isminin yeni yapılan parklara verilmesi konusu görüşüldü. Önerge tüm meclis üyelerinin evet oyu ile İmar Komisyonuna havale edildi. İmar Komisyonun belirleyeceği Parklara Bolu'nun değerlerinin isimleri verilecek.