EFSANEYİ KAYBETTİK

Haber:Volkan Yılmaz

Etem Başyurt Mengenspor’da kaptanlık yapmış, daha sonra futbolculuk hayatına Hacettepe, Boluspor ve Düzcespor’da devam etmiş ve ardından Mengenspor’da futbolcu-antrenörlük ve antrenörlük yaparak başarılı bir futbol hayatı yaşamıştı. Bir süredir Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde yoğun bakımda olan Başyurt Hakk’ın rahmetine kavuştu. Etem Başyurt’un cenazesi bugün Mengen Beşler Mahallesi’nde kılınacak ikindi ve cenaze namazının ardından Önder Mahallesi Mezarlığı’nda defnedilecek. Olay Gündem Ailesi olarak Merhum Etem Başyurt'a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.