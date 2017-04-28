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28 Nisan 2017 Cuma
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    • Ege’de Süper Lig aşkına…

    Boluspor TFF 1.Ligin 30.haftasında yarın deplasmanda Balıkesirspor ile çok kritik bir maça çıkacak. Balıkesir Atatürk Stadyumu’nda saat 16.00’da oynanacak olan maçta temsilcimizin kazanmaktan başka düşüncesi yok.

    28 Nisan 2017 Cuma 10:49
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    Ege’de Süper Lig aşkına…

    Haber: Aysun Beykoz

    İlk 2 iddiasının güçlendirip son 4 haftaya fikstür avantajıyla girmek isteyen Boluspor yarın belki de ligin kader maçlarından birine çıkacak. Boluspor kazanırsa ilk 6’nı yanısıra ilk 2 sıra içinde oldukça büyük bir avantaja sahip olacak. Bolusporlu taraftarlar ve yöneticiler Ege’ye çıkarma yapacak. Son haftalarda büyük bir çıkış yakalayan kırmızı beyazlılar maçı öncesi hazırlıklarını üç puan üzerine kurdu. Kırmızı beyazlılarda Anco Jansen cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Yusuf Emre’nin durumu ise maç saatinde belli olacak. Mitchell te Vrede ise kadroda yer almayacak. Diaarra’nın durumu ise maç saatinde belli olacak. Boluspor ile ligde iddiası kalmayan Balıkesirspor arasındaki maç oldukça kritik bir 90 dakikaya sahne olacak.

    Maç TRT Spor’da

    Maç için Balıkesir’e giden kırmızı-beyazlılar son çalışmasını Cuma günü yaptı. Mücadele TRT Spor’dan naklen yayınlanacak. Boluspor zorlu maç öncesi son haftaların formda ismi Santos’a güvenirken Ege ekibinde ise 14 gollü Bekemanga dikkat edilmesi gereken isim.

    Anahtar Kelimeler: Boluspor, TFF, 1.Ligin, 30.haftasında, Yarın

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