2017-2018 Eğitim Paketi-7 (EP-7), 2018 Mart Ayı Eğitimi 13 Nisan Cuma günü saat 19:00‘da Karaçayır Kamp Eğitim Merkezi‘nde yapılacaktır. Eğitime farklı ilde katılmak isteyen Hakem ve Gözlemciler İl Hakem Kurulu’na bilgi verecektir. Eğitime mazeretsiz katılmayan Hakem ve Gözlemcilere maç verilmeyecektir. Eğitime katılacak olanlar aşağıdaki listede belirtilmiştir;
B Klasman Hakem ve Yardımcı Hakemler
C Klasman Hakem ve Yardımcı Hakemler
Bölgesel Hakem ve Yardımcı Hakemler
Kadın Bölgesel Hakem ve Yardımcı Hakemler
İl Hakemleri
Aday Hakemler
Klasman Gözlemcileri
Bölgesel Gözlemciler
İl Gözlemcileri
*Seminer tarihinde başka ilde olanlar, oldukları ilden seminer tarih ve saatini öğrenerek bulundukları ilde yapılacak olan seminere katılıp isimlerini listeye ilave ettirmesi ve bilgi vermesi gerekmektedir.
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