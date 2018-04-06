Haber: Esra Öztürk

2017-2018 Eğitim Paketi-7 (EP-7), 2018 Mart Ayı Eğitimi 13 Nisan Cuma günü saat 19:00‘da Karaçayır Kamp Eğitim Merkezi‘nde yapılacaktır. Eğitime farklı ilde katılmak isteyen Hakem ve Gözlemciler İl Hakem Kurulu’na bilgi verecektir. Eğitime mazeretsiz katılmayan Hakem ve Gözlemcilere maç verilmeyecektir. Eğitime katılacak olanlar aşağıdaki listede belirtilmiştir;

B Klasman Hakem ve Yardımcı Hakemler

C Klasman Hakem ve Yardımcı Hakemler

Bölgesel Hakem ve Yardımcı Hakemler

Kadın Bölgesel Hakem ve Yardımcı Hakemler

İl Hakemleri

Aday Hakemler

Klasman Gözlemcileri

Bölgesel Gözlemciler

İl Gözlemcileri

*Seminer tarihinde başka ilde olanlar, oldukları ilden seminer tarih ve saatini öğrenerek bulundukları ilde yapılacak olan seminere katılıp isimlerini listeye ilave ettirmesi ve bilgi vermesi gerekmektedir.