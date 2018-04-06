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06 Nisan 2018 Cuma
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    • Eğitim tarihi 13 Nisan

    Bolu Faal Futbol Hakem ve Gözlemcileri Derneği (Bolu TFFHGD) Mart ayı eğitimi 13 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek.

    06 Nisan 2018 Cuma 12:03
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    Eğitim tarihi 13 Nisan
    Haber: Esra Öztürk

    2017-2018 Eğitim Paketi-7 (EP-7), 2018 Mart Ayı Eğitimi 13 Nisan Cuma günü saat 19:00‘da Karaçayır Kamp Eğitim Merkezi‘nde yapılacaktır. Eğitime farklı ilde katılmak isteyen Hakem ve Gözlemciler İl Hakem Kurulu’na bilgi verecektir. Eğitime mazeretsiz katılmayan Hakem ve Gözlemcilere maç verilmeyecektir.  Eğitime katılacak olanlar aşağıdaki listede belirtilmiştir;

    B Klasman Hakem ve Yardımcı Hakemler

    C Klasman Hakem ve Yardımcı Hakemler

    Bölgesel Hakem ve Yardımcı Hakemler

    Kadın Bölgesel Hakem ve Yardımcı Hakemler

    İl Hakemleri

    Aday Hakemler

    Klasman Gözlemcileri

    Bölgesel Gözlemciler

    İl Gözlemcileri

    *Seminer tarihinde başka ilde olanlar, oldukları ilden seminer tarih ve saatini öğrenerek bulundukları ilde yapılacak olan seminere katılıp isimlerini listeye ilave ettirmesi ve bilgi vermesi gerekmektedir.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Faal, Futbol, Hakem, Gözlemcileri

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