Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nce özel olarak hazırlanan Belediye Nikah Salonu'ndaki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı. Duruşmada, sanık avukatları cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapmaya başladı. Haklarında dava açılan 13 kişinin avukatlığını yapan Ekrem Asma, mütalaaya karşı hazırladıkları savunmayı yazılı olarak mahkemeye sunduklarını belirterek, bu ifadeleri okumak istediğini belirtti. FETÖ/PDY'nin, çok gizli ve hain bir yapılanma olduğunu ifade eden Asma, "Bu örgüte 15 Temmuz baz alınarak bakılması lazım. Burada, Türkçe Olimpiyatlarını bahane ederek, devlete anı parası bastırmak gücüne ulaşmış bir örgütten bahsediyoruz. Ortalama bir insanın bu yapının terör örgütü olduğunu anlaması mümkün değildir. 'İnsanların bunu terör örgütü olarak bilmemesi hayatın olağan akışına aykırıdır' demek mümkün değildir. Bu yapının gerçek yüzünü devletimiz de 15 Temmuz’dan sonra görmüştür. İnsanların bunu daha önceden görmesi beklenemez" diye konuştu.

Asma, örgütün gizli haberleşme uygulaması kullanan bazı müvekkilleri olduğunu da sözlerine ekleyerek, ByLock iddiasının terör örgütü suçlamasında tek başına bir delil kabul edilmemesi gerektiğini savundu. Şu anda ByLock kullanan herkesin terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklu yargılandığını kaydeden Asma, "Biz bunun hukuki olmadığını düşünüyoruz. Delilin denetime elverişli olmadığını düşünüyoruz. Mahkeme dosyasına gönderilenler son ürünlerdir. Asıl elde edilen veriler mahkemeye gönderilmemiştir. Ayrıca, hakkında ByLock tespiti yapılan birçok kişinin kullanıcı adına ya da mesajlarına dahi ulaşılamamıştır. Bir insana, 'ByLock var sen kesin FETÖ'cüsün' demek doğru değildir" iddiasında bulundu.

Asma, örgüte müzahir olduğu gerekçesiyle kapatılan dernek ya da sendikalara üye olan sanıkların da terör örgütü üyeliği ile suçlanamayacağını ileri sürerek, "İddianamede, bu örgütün insan kaynağını dernek ve sendikalar üzerinden oluşturmaya çalıştığı belirtilmiş. Bu gerekçeye karşın soyut iddiaların da ortaya çıkması lazım. İnsanların dernek veya sendikalar aracılığı ile örgütün eylemlerine katıldığının ortaya çıkarılması gerekiyor. Dernek veya sendikalara üye olan insanlar örgütün devşirmeye ya da kafalamaya çalıştığı insanlardır" ifadesini kullandı. Savunmasının son kısmında ise her müvekkilinin suçlamaları hakkında kısa açıklamalar yapan Asma, tüm müvekkillerinin beraatını talep ederek, cezalandırılma kanaati oluşan müvekkillerinin ise hükümle birlikte tahliyesine karar verilmesini istedi.

Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda görev yaparken önce açığa alınan sonra da meslekten ihraç edilen 64 sanığın, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, sanıklardan 39'unun örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığının tespit edildiği belirtiliyor.

Geçen duruşma esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sunan cumhuriyet savcısı, 59 sanığın 15'er yıla kadar hapsini, 6 sanığın da beraatını istemişti. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklardan H.S'nin dosyasının, hakkındaki başka bir dava ile birleştirilmesi için ayrılmasına hükmetmişti.