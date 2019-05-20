Eğitsel Oyunlar Yarışmaları Düzenlendi

Haber: Birol Ertunç

Düzenlenen yarışmaları Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Gerede İlçe Emniyet Müdürü Ethem Çakır ve çok sayıda sporsever takip etti. Eğitsel oyunlar yarışmasına, Gerede Belediyesi tarafından kurs gören 20 öğrenci katıldı. Yarışma kapsamında takım yarışmaları ve bireysel yarışmalar yer aldı. Yarışmalarda derece yapan kurs öğrencilerine protokol tarafından kupa ve madalyalar takdim edildi. Konu ile ilgili açıklama yapan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar “Belediyemiz bünyesinde düzenlediğimiz kursumuz ve akabinde düzenlenen yarışmaların öğrencilerimiz için oldukça verimli geçtiğini düşünüyorum. Zihinsel ve fiziksel sağlıkları için spora alıştırmak, sporu yaşam biçimi haline getirmek maksadıyla eğitsel oyunlar kursu açtık. Kurslarımız ve turnuvalarımız devam edecek. Yarışmalara katılan tüm yavrularımızı tebrik ediyorum” dedi.