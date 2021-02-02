Ego’dan, Belediye’ye farklı tarife

Haber: C. Kutay Aykan
İki takım arasındaki mücadele Karaçayır Spor Salonu’nda oynandı. Mücadelenin ilk yarısını Ego SK 20-13 önde kapattı. 2.yarıda rakibi karşısında farkın açılmasına engel olamayan temsilcimiz parkeden 45-32 gibi farklı bir skorla mağlup ayrılarak, ligde üst üste 4. yenilgisini aldı. Ekibimizden maçın en skorer oyuncusu 7 gol atan Sema Şen’in çabasıda farkın açılmasına engel olamadı. Ekibimiz 16. hafta mücadelesinde deplasmanda 7 Şubat Pazar günü saat 13.00’te Tekirdağ Atatürk Spor Salonu’nda Tekirdağ SK’ya konuk olacak.
Salon: Karaçayır
Hakemler: Fıratalp Duda– Oğuzcan Tarakcı
Bolu Belediyespor: Hatice Sağdıç, Buse Nur, Aylin, Sedanur, Kübra, Ceyda, Sema Şen, Seda İrem, Feyzanur, İrem Yeşildal, Ayşen Sarı, Berru
Antrenörler: Sercan Marangoz, Erhan Özdemir
Ego SK: Emine Eda, Hatice Işık, Gülay, Aysu, Müteber, Açelya, Sıla, Öykü, İlke, Yasemin, Funda, Buse, Berfu, Olgun, Hatice Karataş, Merve
Antrenörler: Ahmet Şaylan, Vural Ünalan
1.Devre: 13-20 Maç Sonucu: 32-45