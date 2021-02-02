Ego’dan, Belediye’ye farklı tarife

İlimizi THF Kadınlar 1.Liginde temsil eden Bolu Belediyespor kadın hentbol takımımız ligde 15.hafta müsabakasında evinde ligde lider durumda bulunan Ankara Ego SK’ya 45-32’lik farklı bir skorla mağlup oldu ve üst üste 4. mağlubiyetini alarak ligde 8. Sıraya kadar geriledi.