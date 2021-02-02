Ego’dan, Belediye’ye farklı tarife

İlimizi THF Kadınlar 1.Liginde temsil eden Bolu Belediyespor kadın hentbol takımımız ligde 15.hafta müsabakasında evinde ligde lider durumda bulunan Ankara Ego SK’ya 45-32’lik farklı bir skorla mağlup oldu ve üst üste 4. mağlubiyetini alarak ligde 8. Sıraya kadar geriledi.

Ego’dan, Belediye’ye farklı tarife

Haber: C. Kutay Aykan

İki takım arasındaki mücadele Karaçayır Spor Salonu’nda oynandı. Mücadelenin ilk yarısını Ego SK 20-13 önde kapattı. 2.yarıda rakibi karşısında farkın açılmasına engel olamayan temsilcimiz parkeden 45-32 gibi farklı bir skorla mağlup ayrılarak, ligde üst üste 4. yenilgisini aldı. Ekibimizden maçın en skorer oyuncusu 7 gol atan Sema Şen’in çabasıda farkın açılmasına engel olamadı. Ekibimiz 16. hafta mücadelesinde deplasmanda 7 Şubat Pazar günü saat 13.00’te Tekirdağ Atatürk Spor Salonu’nda Tekirdağ SK’ya konuk olacak.

Salon: Karaçayır

Hakemler: Fıratalp Duda– Oğuzcan Tarakcı

Bolu Belediyespor: Hatice Sağdıç, Buse Nur, Aylin, Sedanur, Kübra, Ceyda, Sema Şen, Seda İrem, Feyzanur, İrem Yeşildal, Ayşen Sarı, Berru

Antrenörler: Sercan Marangoz, Erhan Özdemir

Ego SK: Emine Eda, Hatice Işık, Gülay, Aysu, Müteber, Açelya, Sıla, Öykü, İlke, Yasemin, Funda, Buse, Berfu, Olgun, Hatice Karataş, Merve

Antrenörler: Ahmet Şaylan, Vural Ünalan

1.Devre: 13-20 Maç Sonucu: 32-45

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