Eksik Güvenlik İçin Kulüplere Ceza

Spor müsabakalarında eksik her bir özel güvenlik görevlisi için 300 TL idari para cezası kesilecek.

Eksik Güvenlik İçin Kulüplere Ceza

Haber: C.Kutay Aykan

Federasyonlar ve spor kulüpleri özel güvenlik hizmeti satın alabilecek. Uygun görülen yerler ve görevliler dışında bilet satışı yapanlar, 6 aydan bir yıla kadar hapis ve 100 günden 2 bin güne kadar adli para cezası uygulanacak. Federasyonlar ve spor kulüpleri özel güvenlik hizmeti satın alabilecek. Uygun görülen yerler ve görevliler dışında bilet satışı yapanlar, 6 aydan bir yıla kadar hapis ve 100 günden 2 bin güne kadar adli para cezası; değerinin üstünde bilet satışı yapanlar ise bir yıldan 3 yıla kadar hapis ve 250 günden 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak. Yetkisiz olarak müsabaka alanına, soyunma odalarına, sporcu çıkış tünellerine girenlere 20 günden az olmamak üzere uygulanan adli para cezası, 1 yıla kadar hapis cezası olarak artırılıyor. Müsabakanın seyrini veya güvenliğini bozanlar hakkında 1 yıla kadar uygulanan hapis cezası 3 yıla kadar çıkartılıyor. Müsabakalarda özel güvenlik görevlisi bulundurmayan spor kulüplerine, eksik olan her bir özel güvenlik görevlisi sayısı itibarıyla 300 TL idari para cezası kesilecek.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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