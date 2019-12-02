Eksikler Sıkıntı Yaratıyor

Haber: C.Kutay Aykan

Kırmızı beyazlı ekipte sakatlıkları süren Bilal Kısa, Hakan Arslan ve Mustafa Durak gibi 3 as oyuncunun yokluğunda teknik direktör Osman Özköylü kadroda zorunlu değişikliklere gitmek zorunda kaldı. Genç teknik adam Ümit Kurt'u yine sol bekte sahaya sürerken, Poepon'u sağ kanatta görevlendirmek zorunda kaldı. Melih'i kulübede oturtan Osman Hoca sol kanatta ise Mustafa Eskihellaç'ı görevlendirdi. Bilal Kısa'nın yokluğunda Orta sahayı Cumali, Umut Gündoğan ve Dodo ile şekillendirmek zorunda kaldı. Haftalardır sakat olan Gökhan Sazdağı ise maçı son dakikasında oyuna girdi.