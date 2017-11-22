banner133

banner101

22 Kasım 2017 Çarşamba
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Elazığ evinde durdurulamıyor

    TFF 1.Ligin 13.haftasında Boluspor’un oynayacağı Elazığspor takımı sahasında ligin geri kalan haftasında çok iyi bir performans sergiliyor.

    22 Kasım 2017 Çarşamba 14:14
    Bu haber 13 kez okundu
    Elazığ evinde durdurulamıyor

    Haber: Esra ÖZTÜRK

    Elazığspor takımı geride kalan 12 maçın 6’sını evinde oynadı. Evinde oynadığı maçlarda 3 galibiyet 2 beraberlik elde ederken sadece 1 kez mağlup oldu. Elazığ takımı sahasında tek mağlubiyetini ligin ilk haftasında Altınordu’ya 2 -0 yenilerek aldı. Elazığspor o maçtan sonra sahasında hiç yenilmedi ve her maçta gol atma başarısı gösterdi. Elazığ takımı evinde şuana kadar 11 puan topladı.Elazığspor takımı evinde sadece Altınordu takımına karşı gol atamazdı. Geri kalan 5 iç saha maçında Elazığspor rakip takımlara en az 2 gol atma başarısı gösterdi. İç sahada oynanan 6 maçta toplam 18 gol kaydedildi. Bu gollerin 11’ini Elazığ takımı atarken 7 golü de deplasman takımları kaydetti. Elazığspor’un evinde oynadığı maçlar şu şekilde;

    1. Hafta

    14.08.2017: Elazığspor – Altınordu: 0 – 2

    3. Hafta

    27.08.2017: Elazığspor – MKE Ankaragücü: 2 – 0

    5.Hafta

    15.09.2017: Elazığspor – Balıkesirspor: 2 – 2

    7.Hafta

    01.10.2017: Elazığspor – Çaykur Rizespor: 3 – 1

    9.Hafta

    22.10.2017: Elazığspor – Samsunspor: 2 – 2

    11.Hafta

    04.11.2017: Elazığspor – Gaziantepspor: 2 – 0

     

    Anahtar Kelimeler: TFF, 1.Ligin, 13.haftasında, Boluspor’un, Oynayacağı

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Aydın Hitit Aydın Hitit BİRİNCİ YARI, İKİNCİ YARI
  • ÖMER ERU ÖMER ERU ATATÜRK VE EĞİTİM
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Kabahat öğretmende mi?
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR HAYATIN ANLAMI
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Bolu’da” Tabiatın Kalbinde “Sertifikalı Çevreci Olabilmenin Avantajlarından …
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Akıl Sahibi misiniz?
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR GÖZÜ YAŞLI BEBELERİN
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Sağlık, Okullar ve Camiler
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu BU İŞLER BÖYLE ÇÖZÜLÜR!
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım SAİDİ KÜRDİ-NURSİ'NİN DAVASINDAN SAPMAYAN TALEBE M. F. GÜLEN
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel TEOG YERİNE
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ BAZILARINI YORMUŞ ( I )
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur 12 kasım deprem yıldönümü KARADERE SUYU ve D-100 YENI GÜZERGAHI
  • İlhami Candemir İlhami Candemir KILAVUZ
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Ayla filmi ,Kore Mektupları kitabı
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY 10 Kasım Saat 9’u Beş geçe…
  • Suat Tosun Suat Tosun FELSEFE NEDEN ÖNEMLİ ?
  • Gürkan Dura Gürkan Dura HOŞGELDİNİZ SAİT HOCAM
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç KEKEMELİK
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Green Tea Tablet Nedir Ne İşe Yarar?
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR “Sn. Cumhurbaşkanım” EHLİYET !!!
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar HOCAYI DEĞİŞTİRDİN, KAFAYI NASIL DEĞİŞTİRECEKSİN!!!
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir An itibariyle kendinizi değerli hissettiren ödüller oluşturun;
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TASMA!
  • Nihal Eker Nihal Eker GÖLGEDE KALMIŞ DÜŞLER
  • Makinist Makinist Biz Alaaddin Yılmaz’ın Ne dostuyuz ne de düşmanı
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Çok ilginç Bakanlık bildirime kapatmış
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129