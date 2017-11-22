Haber: Esra ÖZTÜRK

Elazığspor takımı geride kalan 12 maçın 6’sını evinde oynadı. Evinde oynadığı maçlarda 3 galibiyet 2 beraberlik elde ederken sadece 1 kez mağlup oldu. Elazığ takımı sahasında tek mağlubiyetini ligin ilk haftasında Altınordu’ya 2 -0 yenilerek aldı. Elazığspor o maçtan sonra sahasında hiç yenilmedi ve her maçta gol atma başarısı gösterdi. Elazığ takımı evinde şuana kadar 11 puan topladı.Elazığspor takımı evinde sadece Altınordu takımına karşı gol atamazdı. Geri kalan 5 iç saha maçında Elazığspor rakip takımlara en az 2 gol atma başarısı gösterdi. İç sahada oynanan 6 maçta toplam 18 gol kaydedildi. Bu gollerin 11’ini Elazığ takımı atarken 7 golü de deplasman takımları kaydetti. Elazığspor’un evinde oynadığı maçlar şu şekilde;

1. Hafta

14.08.2017: Elazığspor – Altınordu: 0 – 2

3. Hafta

27.08.2017: Elazığspor – MKE Ankaragücü: 2 – 0

5.Hafta

15.09.2017: Elazığspor – Balıkesirspor: 2 – 2

7.Hafta

01.10.2017: Elazığspor – Çaykur Rizespor: 3 – 1

9.Hafta

22.10.2017: Elazığspor – Samsunspor: 2 – 2

11.Hafta

04.11.2017: Elazığspor – Gaziantepspor: 2 – 0