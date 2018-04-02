Haber: Semih Baykal

Ligin 29.haftasında sahasında Gaziantepspor’u Bentley ve Cengiz Umut Meraş’ın golleriyle 2-0 yenen Boluspor, Tetiş Yapı Elazığspor maçının hazırlıklarına başladı. Kırmızı beyazlılar 8 Nisan Pazar günü saat 13.00’da sahasında Tetiş Yapı Elazığspor ile karşılaşacak. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirildi. Daha sonra üç grup halinde 2'ye 2 hücum savunma, duran top ve gol vuruşu çalışması gerçekleştirilirken, yarı sahada oynanan taktik oyun ile antrenman sona erdi.