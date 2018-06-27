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27 Haziran 2018 Çarşamba
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    • Elazığ hocasını buldu

    Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Elazığspor, daha önce anlaşmaya vardığı teknik direktör Orhan Kaynak ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

    27 Haziran 2018 Çarşamba 15:33
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    Elazığ hocasını buldu
     

    Haber: Esra Öztürk

    Elazığspor yeni sezon için hocasını buldu. Gakgoşlar Orhan Kaynak ile anlaşmaya vardı. Kaynak için kulüp tesislerinde imza töreni düzenlendi. Tören de Kaynak 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı. İmza töreninde açıklamalarda bulunan Elazığspor Başkanı Hacı Murat Yümlü, "Değerli hocamız Orhan Kaynak ile resmi sözleşme imzalayacağız. Hocamız değerli projelerle geldi. Sonuna kadar kendisine inanıyoruz ve arkasındayız. Hocamız Türk futbolunun ender karakterlerinden biri. İnşallah takımımıza faydalı olacak" dedi. 

    Teknik direktör Orhan Kaynak ise yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar olumsuz hiçbir şey olmadı. Ortak paydamız Elazığspor. Burada olmaktan onur duyuyorum. Taraftarın istediği bir oyun oynayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Biz bunun için varız. İnşallah her şey istediğimiz gibi devam eder" diye konuştu.

    Anahtar Kelimeler: Spor, Toto, 1inci, Lig, Ekiplerinden

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