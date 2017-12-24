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24 Aralık 2017 Pazar
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    • Elazığ ilk yarıyı galibiyetle kapattı

    TFF 1. Lig’in 17. haftasında deplasman da İstanbulspor ile karşılaşan Elazığspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.

    24 Aralık 2017 Pazar 13:38
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    Elazığ ilk yarıyı galibiyetle kapattı
    Haber: Semih Baykal
    Ligin son haftasında İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumunda İstanbulspor ile Elazığspor karşı karşıya geldi. Zorbay Küçük’ün yönettiği maça etkili başlayan taraf Elazığspor oldu. Maçın 7. Dakikasında Elazığspor, Mertan’ın ayağından bulduğu golle 0-1 öne geçti. İstanbulspor, ilk yarıda skoru eşitlemek için bir çok gol pozisyonuna girse de bir türlü meşin yuvarlığı kaleye gönderemedi. İlk Yarı Elazığspor’un 1-0 üstünlüğü ile geçildi. İkinci yarıya da etkili başlayan Elazığspor 48. Dakikada Tatos’un golüyle skoru 0-2 yaptı. Farkı azaltmak için rakip kaleye baskı kuran İstanbulspor, aradığı golü 74. Dakikada Ali Dere ile buldu1-2. Maçta başka gol olmadığı ve Elazığspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.

    Maçtan dakikalar

    5. dakikada İbrahim’in sol kanattan ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Soner’de kaldı.

    7. dakikada Wellington’un verdiği ara pasında ceza sahası işinde topla buluşan Mertan’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

    37. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine yapılan ortada İbrahim’in kafa vuruşunda kaleci Soner topu çeldi.

    48. dakikada savunmanın hatasından faydalanan Tatos’un ceza sahası içinden yaptığı düzgün vuruşta top ağlara gitti. 0-2

    67. dakikada İbrahim’in ceza sahası içine ortasında topla buluşan Kojic’in şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

    74. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda top savunmanın müdahalesiyle ceza sahasının dışına uzaklaştırıldı. Topla buluşan Ali Dere’nin yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

    Stat: Atatürk Olimpiyat

    Hakemler: Zorbay Küçük xx, Hüseyin Aylak xx, Furkan Ürün xx

    İstanbulspor: Okan xx, Mehmet Zeki xx (Kojic dk. 54 xx), Yalçın xx, Wellington xx, Oğuzhan x (Muhsin dk. 36 xx), Onur Ergün xx, Onur Kolay xx, Kubilay xx, Cajic xx, Zafer x (Ali dk. 64 xx), İbrahim Yılmaz xx

    Yedekler: Umut, Şaban, Muhammet, Bougouhi, Eslem, İbrahim Halil

    Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

    Elazığspor: Soner xx, Bjarnason xxx, Kadir xx, Onur xx, Adem xx, Tatos xxx, Mehmet xx, Emre xx, Mertan xxx (Serkan dk. 76 x), Sezgin x (Ali Fırat dk. 39 xx), Tom xx (Ahmet Aras dk. 83 ?)

    Yedekler: Ahmet, Berk, Sarpong, Enes, Murat, Kadir

    Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar

    Goller: Mertan (dk. 7), Tatos (dk. 48) (Elazığspor), Ali Dere (dk. 74) (İstanbulspor)

    Sarı Kartlar: Zafer Şensoy, Yalçın (İstanbulspor) Tom, Tatos, Emre (Elazığspor)

    Anahtar Kelimeler: TFF, 1., Lig’in, 17., Haftasında

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