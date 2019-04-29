Elazığ’ın Ümitleri Tükendi

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında İstanbulspor evinde Elazığspor ile 2-2 berabere kaldı.

Elazığ’ın Ümitleri Tükendi

Haber: Gökhan Aksoy

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Caner Ak, Hüsnü Emre Çelimli, İlker Takpak

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Bauque, Ali Aytemur, Wellington, Tuncer Duhan Aksu (Perovic dk. 76), Onur Ergün, Eslem Öztürk, Cajic (Enes dk. 62), Muhammed Demirci, İbrahim Halil Çolak (Ali Dere dk. 62), İbrahim Yılmaz

Elazığspor: Ahmet Doğan, Murathan Özen, Gökhan Akkan, Idrissa Diarra, Ahmet Burak Solakel, Kadir Bekmezci, Abdülkadir Kayalı, Camara (Cengizhan dk. 90+1), Lamine Diarra (Murat Ceylan dk. 66), Mustafa Eskihellaç (Rüştü dk. 86), Serdar Özbayraktar

Goller: Serdar (dk. 9), Lamine Diarra (dk. 56) (Elazığspor), İbrahim Yılmaz (dk. 87), Perovic (dk. 90+6) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Duhan, Ali Aytemur, Onur (İstanbulspor), Camara, Ahmet, Gökhan Akkan (Elazığspor) -

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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