Elazığspor’un Bolu kampında 8 vaka

Haber: Volkan Yılmaz

Bolu’da kamp yapan Elazığspor’da gerçekleştirilen korona virüs testleri sonucunda 8 pozitif vakaya rastlandı. TFF 2. Lig ekiplerinden Elazığspor, Bolu’da gerçekleştirdiği kampta yapılan PCR testi sonucuna göre 6 futbolcu, 1 teknik heyet ve 1 kulüp personelinin testi pozitif sonuçlandı. Elazığspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, "Bolu Gerede İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 2-3 Eylül tarihlerinde kampta bulunan futbolcu, teknik heyet, sağlık ekibi ve kulüp personelimize Covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan PCR testi sonucunda 6 futbolcumuz, 1 teknik heyetimiz ve 1 de personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır. Klinik şikayeti olmayan 8 kişinin tedavi ve izolasyon sürecine başlanmış, gerekli önlemler alınmıştır. Konu ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.

Elazığ Bolu Kampını Tamamladı

Elazığspor’da yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam edilirken, Bolu Gerede’de sürdürülen 3. Etap çalışmaları sona erdi ve Bordo-Beyazlı kafile akşam yapılan antrenmanın ardından Elazığ’a döndü. 2020-2021 Futbol Sezonu öncesi 3. Etap Hazırlık Kampı çalışmalarını 19 Ağustos Tarihi’nden bugüne Bolu-Gerede Esentepe Otel’de sürdüren Elazığspor’da, yeni sezon öncesi çalışmalar tamamlandı. Teknik Direktör Levent Eriş, Yardımcı Antrenörler İbrahim Poligon, Umutcan Yüksel, Oğuzcan Koral gözetiminde yapılan günün tek antrenmanı saat 17.30’da Esentepe Otel 2 No’lu sahada yapıldı.