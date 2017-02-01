Haber: Aysun Beykoz

31 Ocak`ta biten transfer döneminde transfer olmayı düşünmeyen ikili takımdan ayrı antrenör eşliğinde çalışmalar yapıyor. Sezon başında Kemal Tokak ile aynı problemi yaşayan kırmızı beyazlı ekipte Tunahan ve İsmail için mukaveledeki miktarı ödemek durumda kalacak. İki oyuncu ile sezon başında ikişer yıllık sözleşme imzalanırken sezon sonunda bu iki oyuncunun yeni takımlarına transfer olması bekleniyor. Boluspor`da Tunahan Çiçek 5`i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 15 maçta forma giyerken İsmail Yıldırım ise U21 dahil toplamda 14 maçta forma giydi.