Haber: Ceylan Beykoz

Ligin ikinci yarısına Keçiörengücü mağlubiyeti ile başlayan ve beklenen transferleri geciktiren Boluspor’da, kulüp kapısına asılan ''ELE GÜNE REZİL ETTİNİZ'' pankartıyla taraftarlar tepkilerini gösterdiler.

Keçiörengücü maçı sonrası sosyal medyada yönetime karşı istifa sesleri daha çok çıkmaya başlarken, son olarak sosyal medyadan tepkilerini dile getiren kırmızı beyazlı taraftarları, Boluspor sosyal medyasından ve Başkan Abdullah Abat'ın hesaplarından engellemesi Boluspor taraftarını çileden çıkardı. Ve geceye damgasını vuran pankart fotoğraf sosyal medyada hızla yayılmaya başladı.

Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2021, 09:51