Haber: Semih Baykal

Fenerbahçe karşısında alınan skora takılmayacaklarını belirten Sait Karafırtınalar, “Öncelikle Fenerbahçe camiasına teşekkür ediyorum. Buraya kadar gelip bizi onurlandırdılar. Güzel bir hazırlık maçı oldu. Kolay bir şey değildi. Sıkışık programda günübirlik geldiler, bize zaman ayırdılar. Fenerbahçe maçında sadece gençlerin değil bütün takımın performansından memnunum. Skora çok takılmıyorum. Benim için oynanan oyunun güzelliği sevindiriciydi. Bu maç futbolcularımızın üzerinde oldukça moral oldu. Çok fazla takılmıyoruz. Oyunculara da söyledim. Geçmişi toprağa gömmezsen yarınlar çiçek açmaz. Çok fazla takılmayıp önümüze bakacağız” dedi.

“6 TANE MAÇTAN EN ÖNEMLİSİ”

Gaziantepspor ile oynayacakları maçın çok önemli olduğunu belirten Karafırtınalar “Kalan son bölümde oynanacak 6 tane maçtan en önemlisi. Bunu kazandığımız zaman diğer maçların önemi olacak. İlk 2 iddiamız devam ediyor. Bunu sonuna kadar devam ettirmek istiyoruz. Rakiplerimiz son haftalarda hep birbiriyle oynayacak. Eğer bu ay kayıpsız geçersek neden olmasın diyoruz. Olmazsa da ilk 6’daki yerimizi korumak için elimizden gelen mücadele sergileyeceğiz” şeklinde konuştu.