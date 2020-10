Haber: N.Halid Altundal

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Ankaraspor, sahasında karşı karşıya geldiği Balıkesirspor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ankaraspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Gerek ofansta gerekse defansta çok eksik kaldık. Bunların neticesine rağmen sonradan girdiğimiz çok net 2 pozisyon vardı. Ama değerlendirmedik. Fizik ve mental olarak ligin çok altındayız. Bir an önce toparlayıp düzlüğe çıkmamız gerekiyor. Biraz zor mu? Zor. Zorluğu ise şundan; inanıp güvendiğimiz bildiğimiz oyuncuların bir çoğu düşündüğümüzü yapabilme kapasitesi olan hareketelerinin hemen hemen hiçbirini göremiyoruz. Bunun altında daha farklı şeyler görmeye başladık basit top kayıpları ve hatalar gibi. Dolayısıyla elimizi attığımız yer kuruyor. Bir an önce burayı tedavi etmemiz lazım. Doğruyu bulmamız lazım. Eksiğiz sıkıntılıyız ama buradan da çıkabilecek gücümüz var. İnşallah en kısa sürede bu girdaptan çıkarız" ifadelerini kullandı. Rakibi ile çarpışıp düşerek bilinci kapanan Doğukan Efe’nin durumu hakkında da bilgi veren Taşdemir, "Çok talihsiz bir şekilde boynunun üzerine düştü. İlk etapta bilincini yitirdi. Şu an hastanede ve bilinci yerine geldi. Son gelen bilgi ise daha iyi olduğu yönünde. Bundan sonraki süreçte doktorlar gerekli kontrolleri yapıp bilgi verecekler" diyerek açıklamalarını sonlandırdı.