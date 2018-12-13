Haber: Gökhan Aksoy

Bolu Amatör Ligi B Grubunda yer alan Elvan İnşaat Kızıkspor ligin 7. Haftasında deplasmanda Dörtdivanspor’a konuk oldu. Dörtdivan Şehit Polis Yaşar Doğançay Spor Kompleksi’nde oynanan mücadeleyi 2 – 0 kazanan Elvan İnşaat Kızıkspor ilk yarını namaglup tamamlayarak yoluna devam ediyor. Gurubunda oynadığı 6 karşılaşmayı da kazanan ve 6’da 6 yaparak yoluna devam eden Elvan İnşaat topladığı 18 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. Amatör ligde 2 gurupta oynanan müsabakalarda 6 maçını da file vermeden kazanan tek takım konumunda bulunan Elvan İnşaat Kızıkspor’da moraller yerinde. Yer aldığı B Grubunun iddialı ekiplerin biri olan Kızıkspor ise, ligde oynadığı 6 maçta sadece 3 gol yiyerek grubunda en az gol yiyen takım unvanını da elinde bulunduruyor. Elvan İnşaat Kızıkspor, ligde oynadığı maçlarda rakip fileleri de 24 kere havalandırdı. Lider Elvan İnşaat Kızıkspor, ligin 8. Haftasında 16 Aralık Pazar günü saat 13.00’da Taşkesti Sarotspor’a konuk olacak.