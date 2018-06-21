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21 Haziran 2018 Perşembe
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    • Elvan İnşaat Kızıkspor BESK 3 puanla başladı

    Bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Veteranlar Futbol Turnuvasında B grubunda ilk haftanın son maçında Elvan İnşaat Kızıkspor BESK ile Bolu Beton karşı karşıya geldi. Bolu Beton iyi başladığı maçta devamını getiremedi ve sahadan 5-3’lük skorla galip ayrılan Elvan İnşaat Kızıkspor BESK oldu.

    21 Haziran 2018 Perşembe 14:52
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    Elvan İnşaat Kızıkspor BESK 3 puanla başladı
     

     

    Haber: Kasım Şahin

    Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Cezmi Oflaz adına gerçekleştirilen 13’üncü Veteranlar Futbol Turnuvası heyecanı B grubu ilk hafta maçları ile devam etti. Grubun son maçında Elvan İnşaat Kızıkspor BESK ile Bolu Beton karşı karşıya geldi. Mücadeleye etkili başlayan Bolu Beton Rıza Töredi’nin golüyle 1-0 öne geçti. Geriye düşen Elvan İnşaat Kızıkspor BESK oyunun kontrolünü ele geçirdi ve iki gol birden bularak devreyi 2-1 önde kapattı. İkinci yarıda da üstünlüğü koruyan Elvan İnşaat Kızıkspor BESK bir çok gol pozisyonundan yararlanamadığı karşılaşmadan 5-3 galip ayrılarak turnuvaya üç puanla başlayan takımlar arasına girmeyi başardı.

    Anahtar Kelimeler: Bu, Yıl, 13’üncüsü, Düzenlenen, Veteranlar

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