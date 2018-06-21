Haber: Kasım Şahin

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Cezmi Oflaz adına gerçekleştirilen 13’üncü Veteranlar Futbol Turnuvası heyecanı B grubu ilk hafta maçları ile devam etti. Grubun son maçında Elvan İnşaat Kızıkspor BESK ile Bolu Beton karşı karşıya geldi. Mücadeleye etkili başlayan Bolu Beton Rıza Töredi’nin golüyle 1-0 öne geçti. Geriye düşen Elvan İnşaat Kızıkspor BESK oyunun kontrolünü ele geçirdi ve iki gol birden bularak devreyi 2-1 önde kapattı. İkinci yarıda da üstünlüğü koruyan Elvan İnşaat Kızıkspor BESK bir çok gol pozisyonundan yararlanamadığı karşılaşmadan 5-3 galip ayrılarak turnuvaya üç puanla başlayan takımlar arasına girmeyi başardı.