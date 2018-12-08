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    • Elvan İnşaat Kızıkspor namağlup lider

    Bolu Amatör Ligi B Grubunun 6. Haftasında Özel İdare Köroğluspor ile Elvan İnşaat Kızıkspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Elvan İnşaat Kızıkspor takımı 2 – 0 kazandı.

    04 Aralık 2018 Salı 11:28
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    Elvan İnşaat Kızıkspor namağlup lider

    Haber: Gökhan Aksoy

    Bolu Amatör Ligi B Grubunun 6. Haftasında Özel İdare Köroğluspor ile Elvan İnşaat Kızıkspor mücadele etti. Karaçayır Senteik 1’de oynanan mücadeleyi Elvan İnşaat Kızıkspor takımı 2 – 0 kazandı. Elvan İnşaat Kızıkspor’a galibiyeti getiren golleri 3. Dakikada İsmail Özdemir ve 66. Dakikada Emre Güleç kaydetti. Özel İdare Köroğluspor’da Umut Temel 64. Dakikada rakibine yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımının 10 kişi bırakırken, Elvan inşaat Kızıkspor’da da 90+4. Dakikada İsmail Özdemir ikinci sarı karttan kırmızı kart gören isim oldu. B Grubunda yolu namağlup devam eden Elvan İnşaat Kızıkspor 15 puanla liderlik kodluğunda yer alırken, Özel İdare Köroğluspor ise 9 puanla 3.sırada kaldı. Elvan İnşaat Kızıkspor ligin 7. Haftasında deplasmanda Dörtdivanspor’a konuk olurken, Özel İdare Köroğluspor ise Göynük Belediyespor’a konuk olacak.

    Stat: Sentetik 1

    Hakemler: Savaş Sarıcan, Batuhan Topçu, Yakup Büyükatar

    Özel İdare Köroğluspor: ** Ali Tokpınar, ** İlhan Yüce, ** Umut Temel, ** Adem Derin, ** Eren Taner Bayhan, ** Sezer Top, ** Muhammed Bajo, ** Aziz Ahmet Gülşener, ** Özcan orta, ** Suat Epçim, Burhan Aydın

    Elvan İnşaat Kızıkspor: ** Sercan Kavas, ** Delal Urgun, ** Kaan Oruç, ** Gökhan Toker, ** İsmail Özdemir, ** Sedat Alan, ** Samet Koyun, ** Alperen Şengül, ** Çağan Bera Adanır, ** Emre Kaya, ** Serhat Çintak

    Goller:3. Dakika İsmail Özdemir, 66. Dakika Emre Güleç ( Elvan İnşaat Kızıkspor)

    Kırmızı Kartlar:  64. Dakika Umut Temel ( Özel İdare Köroğluspor), 90 +4. Dakika İsmail Özdemir ( Elvan İnşaat Kızıkspor)

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Amatör, Ligi, B, Grubunun

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