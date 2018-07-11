Haber: Ceylan Beykoz

Dün akşam oynanan B grubu son maçında gruptan çıkmayı garantileyen Elvan İnşaat Kızıkspor BESK Köroğlu Beton ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden 4-2 galip ayrılan Elvan İnşaat Kızıkspor BESK grubunu 3.sırada tamamladı ve çeyrek finalde Çağsu’nun rakibi oldu.

Bu yıl 13’üncüsü düzenlenen ve geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden saha komiseri Cezmi Oflaz adına gerçekleştirilen Veteranlar Futbol Turnuvasında B grubu son hafta maçları dün akşam oynandı. Karaçayır Spor Tesislerinde saat 19:30’da başlayan mücadelede bu maç öncesi çeyrek finali garantileyen Elvan İnşaat Kızıkspor BESK hiçbir iddiası bulunmayan Köroğlu Beton ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı 2-1 sona eren karşılaşmanın ikinci yarısı da aynı skorla tamamlandı ve Elvan İnşaat Kızıkspor BESK sahadan 4-2 galip ayrılarak grubunu 15 puanla 3.sırada tamamladı. Bu sıralamanın ardından Elvan İnşaat Kızıkspor BESK çeyrek finalde A grubunu ikinci sırada tamamlayan Çağsu Hastanesinin rakibi oldu. Köroğlu Beton ise 6 puanla turnuvaya veda eden takımlar arasına girdi