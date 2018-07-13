Haber: S. Özge Yücel

Ekip, ilk uzun turlarını Bolu Antalya hattında gerçekleştirmişler, daha sonra sırası ile, 2017 de Bolu, Kapadokya,Mersin, Adana turu, 2018 bahar aylarında da Bolu, Konya, Silifke, Kıbrıs turlarını başarmışlardı.

Ankara Erzurum arasını Doğu ekspresi ile kateden bisikletçiler 13 Temmuz da Erzurum’dan yola çıkıp, sırası ile Artvin, Batum,Rize, Trabzon,Giresun,Ordu,Samsun hattını takip ederek yaklaşık on beş gün sürecek turu Sinop ince burunda noktalayacaklardır.

Tur ekibi yaş ortalaması 58 olup şu bisikletçilerden oluşmaktadır. Mehmet İlyas Akman, Mustafa Ayerlikaya, İsmail Arman, İlhan Ayerlikaya, Mevlüt Yurt ve İsmail Tokuşoğlu.