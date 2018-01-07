Haber: Esra Öztürk

17 Temmuz Spor salonunda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan EMBAL oldu. Rakibine İlk sette şans tanımayan EMBAL ilk seti 25-9’luk skorla kazandı. İkinci sette toparlanan MTAL set sonuna kadar maçı karşılıklı sayılarla sürdürdü. Kırılma anı 23 sayıda EMBAL’in öne geçmesiyle yaşandı. Arka arkaya attığı sayılarla ikinci seti de EMBAL 25-22’lik skorla kazandı. Üçüncü sete set avantajıyla rahat başlayan EMBAL skoru açmak istese de MTAL izin vermeyerek rakibini skoru 5-5’e getirerek yakaladı. Yakaladığı ivmeyi sürdüren MTAL 4 sayı öne geçerek skoru 9-5 yaptı. Kısa sürede toparlanan EMBAL rakibine tekrar yetişerek 9-9’luk skorla beraberliği yakaladı. Teknik molaya da EMBAL 12-11’lik skorla önde girdi. Teknik moladan sonra farkı iyice açan EMBAL üçüncü seti 25-17’lik skorla kazandı. Üç seti de kazanan EMBAL sahadan galip ayrılan taraf oldu.