Haber: Gönül Olutürk
Karaçayır Spor Salonu’nda oynanan günün ilk maçında Özel Nisan Anadolu Lisesi’ni 3-0 yenen Emine Mehmet Baysal Anadolu Lisesi gruptan çıkan takım oldu.Karşılaşma önce Naim Süleymanoğlu anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Mücadelenin ilk dakikasında EMBAL iyi bir serbest vuruş organizasyonu sonrası harika bir kafa golü ile 1-0 öne geçti. 5.dakikada Özel Nisan Anadolu Lisesi oyuncusu topu kendi kalesine gönderince fark 2’ye çıktı. Maçın ilk yarısını EMBAL 2-0 önde kapattı. 2.yarının 6.dakikasında kalecisi sakatlanan Özel Nisan Anadolu Lisesi oyuncu değiştirmek zorunda kaldı. Maçın son dakikasında 3.golü atan EMBAL gruptan çıkarak çapraz finallerde oynamaya hak kazandı.
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