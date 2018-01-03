Haber: Gönül Olutürk

17 Temmuz Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk setine Emine Mehmet Baysal Anadolu Lisesietkili başladı. Set boyunca başa baş geçen oyunda EMBAL seti 25 – 23 kazanarak setlerde 1-0 öne geçti. İkinci sette de etkili oyununu sergileyen Emine Mehmet Baysal Anadolu Lisesiseti 25-22 kazanarak setlerde 2-0 üstünlüğünü sürdürdü. Maçın üçüncü ve son setinde EMBAL üstün oyununu sürdürdü. EMBAL Son seti 25-10 ve setleri de 3-0 kazandı. EMBALşampiyonluk yolunda büyük bir avantaj sağladı.

Setler: 1.Set: 25-23, 2.Set: 25-22, 3.Set: 25 – 10