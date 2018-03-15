Haber: Semih Baykal

Denizlispor Sportif Direktörü Bülent Ertuğrul“ İlk yarıda istediğimiz futbolu sahaya yansıtamadık. 2.yarı penaltı kaçırmamıza rağmen taraftarımızın da desteği ile müthiş bir tempo yakaladık. İkili mücadelelerde olsun, oyun anlayışında olsun maçı alacağımızı rakibimize hissettirdik. Gücümüzü yüzde yüz yansıttık sahaya. Öyle, oynuyormuş gibi yapmadık, harbi savaştık. Emeklerimizin karşılığını da aldık” ifadelerini kullandı.

“Her takımın hedefleri farklı”

Telafisi olmayan haftalara girdiklerini belirten Ertuğrul “Liglerin boyu kısaldıkça, maçlar daha da zorlaşıyor. Telafisi olmayan haftalara girdik. Her takımın hedefleri farklı. Zor bir maç olacağı kesin. Herkesin bildiği üzere ihtiyacımız olan 3 puan. Kazanmak için gideceğiz. Ancak, yenemezsek, yenilmemeliyiz” diye konuştu.