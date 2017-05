Haber: Esra Özütürk

Boluspor Alt yapısını değerlendiren Alt Yapı Gençlik Geliştirme Merkez Sorumlusu Çetiner Erdoğan konuşmasına U – 2 1takımının şampiyonluğunda emeği geçen yönetim kuruluna çok teşekkür ederek başladı. Erdoğan “ Ayrıca bizi alt yapıyla ilgilenen Metin Kumaş, Kadri Semerci, Sebahattin Yamaner, yönetim kurulu çok yardımcı oldu. Onlara da ilgilerinden dolayı ayrıca çok teşekkür ederim” dedi.

Çetiner bu sezonunun başarılı bir şekilde geçtiğini belirtti. Ayrıca alt liglerinin sezon dsonunu ve oyuncularının durumunu değerlendiren Erdoğan konuşmasında “U – 21 takımımız sezon başında hazırladığımız bir takımdı. Gerek Alt yapıdan gelen oyuncular gerekse dışarIdan aldığımız oyuncularla U -21 takımımızın kadrosunu oluşturduk. Sezon başında Selahattin hoca ve İrfan hoca çalıştırdı. Daha sonra 8. haftadan sonra Ateş hocayla Bahadır hoca geldi. O dönemden bugüne kadar U – 21 takımımız tempolu bir şekilde ligi birinci olarak bitirdi. Yani biz şuan kendi PTT Ligimizin birincisiyiz. Kendi grubumuzun birincisiyiz. Diğer tarafta Süper Ligin birincisi Fenerbahçe ile Türkiye Şampiyonluğu için oynayacağız. Haziranın dördünden sonra 8-11 tarihleri arasında oynayacağımızı düşünüyoruz. Bizim amacımız U – 2 1’de hem A Takımından gelen oyuncuları Antrenman yaparak onları kazanarak onların antrenmansız kalmamalarını sağlamak hem de kendi genç oyuncularımızı A takıma hazırlamak. Bu dönem içerisinde de biz üç tane kelecimizi A Takımına verdik. Bunlardan Sabri ve Cengizhan 16 yaşında profesyonel yapıp A takıma verdik. Ayrıca bu sene yine 98’li Furkan en son maçta da santrafor oynayan oda bizim U -21 takımızda oynadı. Onu da profesyonel yapıp A Takımıza verdik. U – 19 takımımız kendi bölgesinde ikinci olarak bitirdi. U – 19’dan bazı oyuncularımızın da bazılarını U – 21 takımımıza verdik. Onlarla birlikte çalışarak aynı şekilde devam ediyor. Diğer takımlarımıza gelirsek U – 14 takımımız ligi 30 maçta altıncı olarak bitirdi. U -15 takımımız dördüncü, U – 16 takımımız yedinci, U – 17 takımımız beşinci bitirdi. Genelde dört yıldır bu işin başındayım. Alt yapının teknik sorumlusuyum ben. Bu dönem içerisinde 18 tane oyuncuyu profesyonel yapıp A takıma verdik. En son Furkan var, ondan önce kalecilerimiz var. Necati’yi verdik, Emrullah’ı verdik, Umut Meraş’ı verdik, ondan önce Yasin var, Sait Can var bu tür oyuncularımızı da kiralık olarak diğer takımlara yolladık. 7 -8 tane dışarda kiralık olarak oynayan oyuncularımız var. Bunlar hep bizin alt yapıdan çıkıp A takıma verilip oradan kiralık olarak giden oyuncular. Bizde olanları profesyonel yaptıktan sonra bizim işimiz A takıma vermek. Ondan sonra onlar A takımının havuzunda. Şimdi A takımında olanları kiralık olarak veriyorlar. Onları A takım onları izliyor. Şimdi önümüzdeki sene sezon bitiyor. Kiralık olan oyuncular tekrar gelecekler. O izlenen maçlara göre değerlendirmesini yapacaklar” ifadelerini kullandı.

“Hedefimiz Türkiye şampiyonluğu”

Çetiner Erdoğan U -21 PTT Ligini şampiyon olmanın çok büyük mutluluk olduğunu belirtirken asıl hedeflerinin U -2 1 Süper Lig Şampiyonu Fenerbahçe’yi yenerek Türkiye birincisi olmak olduğunu belirtti. Erdoğan konuşmasını “U – 2 1 takımı bu sene ve bundan önceki senelerde de olduğu gibi yine en iyi şekilde hazırlanıp daha önceki senelerde de kendi grubunda birinci oldu. İki sezondur birinci olduk. Oyuncularımı, hocaları kutluyorum. İyi çalıştılar. Emeklerinin karşılığını da şampiyon olarak aldılar. İnşallah Türkiye Şampiyonu olursak daha çok sevineceğiz. Dediğim gibi Fenerbahçe ile oynayacağımız maçın tarihi 8-11 tarihleri arasında olacak. Çünkü onların maçları 4 Haziranda bitiyor. O yüzden maç 4 Hazirandan sonraki bir tarihte olacak. Şimdi futbolcularımıza üç günlük bir izin verdik. Rutin çalışmalarımızı biz burada yapıyoruz. Fenerbahçe takımının maçlarını hocalarımız gidip izliyorlar ve gözlemliyorlar. Ona göre neler yapılacaklarını, nasıl çalışacaklarını planlıyorlar. Bu tek maç. Ne olur ne olmaz uzatmalara gidebilir, penaltılara kalabilir. Hedefimiz o maçı yenip Türkiye birincisi olmak” ifadeleriyle devam ettirdi.

“Oyuncuların kalitesine göre bağlı”

Türkiye’deki oyun sistemi ve oyuncuların sisteme ve yeni takımlarına uyum sağlamasına değinen Çetiner “Türkiye’de takımların sistemleri oyunculara göre değişiyor. Sistem dediğin sahaya bir diziliş şeklidir. 4-4-2 dizilirsin, 3-5-2 diye dizilirsin, 4-1-4-1 diye dizilirsin. Önemli olan oyuncuların her sistemde oynamasını öğrenmesi gerekir. Bizim amacımızda U -14 ve daha aşağıda yani futbol okulundan aldığımız 7 yaşından itibaren futbol okulundan getirerek biz her oyuncunun her mevkide çoğunluklu yönlü olarak oynamasını üretmeye çalışıyoruz. U -14’te sağ bek oynuyorsa aynı zamanda stoper olarak oynatabiliyorsak ikinci alternatifini neyse onu bulmak. Sağ bek oynadığında üst gruba çıktı zaman yabancılık çekmemesi. Yani pozisyon gereği neler yapması gerektiğini öğretmek. Zaten bizim amacımız U – 14, 15, 16 yaş grubunda eğitip oyuncuları geliştirmek. Ancak U – 17, 19 yaş grup yarışmacı grup. Orada yarışmalarını sağlamak. Oradan da zaten U – 21 ve A takıma göndermek. Hedefimiz sistem içerisinde olmak. A takımı 4-4-2 oynuyorlar 3-52 oynuyor alt yapıda bunun gibi oynayacak diye bir düşüncemiz yok. Oturmuş bir sistemimiz yok. Zaten oyuncuların yeteneklerine göre sistemi yerine göre ayarlıyorsun. 4-2-3-1 gibi oynayabilir. Bu oyuncuların kalitesine göre bağlı. Ama amacımız her sistemde oyuncunu oynaması. Yani şaşırmaması. Sistem 4-4-2 oldu aman ben nasıl oynayacağım diye bir şey düşünmemeli oyuncu. Bunu öğretmek oyuncunun eğitim seviyesine göre değişiyor. İyi eğitim alan oyuncularda fazla bir şaşırma olmuyor. Bazıları bunu azmedemeye biliyor. Bir çalkalanma bir salpalanma dönemi geçiriyorlar. Ama neticede buna alışıyorlar. Ama şuanda bizde öyle pek farkı bir şey olmadı. Öyle anormal bir anda profesyonel yaptık daha sonra dağılan bir oyuncumuz olmadı. Böyle bir sıkıntı yaşamadık. Ama normaldir ve yaşayabilirler. Çünkü bir üst gruba geçiyor, değişik bir ortam. Profesyonellik değiştiği için orda bir sıkıntı çekmeleri gayet doğal. Ama iste arkadaşlarının, abilerinin, hocalarının yardımıyla bunu atlatabiliyorlar” dedi.

“Lig statüsü değişebilir”

Ligdeki statülerin değişebileceğini belirten Çetiner Erdoğan “Yani Süper Ligde kalırsak statülerin U -21 statüsünün değiştirme ihtimali var. Yani söyle bir şey var. Şuandaki statü gibi değil de bir üçüncü lig gibi yalnız profesyonel oyuncuların oynayacağı bir lig yapmayı düşünüyorlar. Spor toto Ligine girecek. Değerlendirmelere girecek. İddialara girecek. Takım iddialara girecek. Öyle bir düşçe var. Bu sene U -21’in statüsü kesinlikle ne olacağı daha belli değil. Belki de diyecekler ki yalnız profesyonel oynayacak amatörler oynayamayacak diyecekler. Onun statüsü belli değil. Birde bu arada U – 19 ve U – 17 yaşın elit olma şansı var. Elit lig olarak oynatma şansı var. Yani Bölgesel değil de işte Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın olduğu karma 18 takımının olduğu bir lig düşünülüyor. Elit olarak oynama şansımız var” ifadelerine yer verdi.

“Hiçbir sorun yaşamadık”

Boluspor’daki kaleci sorununun onları olumsuz etkilemediğini belirten Çetiner konuşmasında “Şimdi U – 21 takımının kalecisi zaten bizde profesyonel yapıp A takımına verdik Sabri’yi. Orda oynamadığı zaman gelip bizde oynama şansı vardı. Fakat oraya verdikten sonra arkada

kalan kalecilerimiz zaten iyiydi. Onlar devam ettiler. Kaleci yönünden bir sıkıntı çekmedik. Bizim şuanda alt yapıda çalışan 20 tane hocamız var. İki tanede stajyer iki hoca çalışıyor. Bunların dört tanesi kaleci hocamız. Yani Abdullah Gerz, Miraç, Serkan ve Aydın. Dört hocamız zaten kaleci hocası. Yani kaleciler bakımında ligdeki bu akademi ligindeki kaleci bakımından hiçbir sıkıntımız yok. Gayet içi çalıştılar ve iyi şeyler ürettiler. İşte bunların en basiti iki tane kalecimiz profesyonel yapılması. Yani bize bir sıkıntı getirmedi. Çünkü her takımın en az üç kalecisi var. Üç kalecisi olduğundan dolayı biri gidince iki tanesi takımı götürmüş oldu” ifadelerini kullandı.

“Bu yönetimle ilgili bir şey”

Son olarak hoca kadrosuna ve Futbol yaz okuluna değinen Çetin hoca konuşmasını “Şimdi bu PTT Liginden Süper Lige çıkarsak mutlaka değişiklik olabilir. Şartlar değişiyor. Yani takımın bütçesi değişiyor. Artmalar olabilir. Şuandaki oyuncu hoca kadromuz yeterli. Ama bu yönetimin tasarruflu daha tasarrufa gideceğiz düşürmeyi düşünüyoruz derlerse düşürme olabilir. Bu yönetimle ilgili bir şey. Biz şuan ki kadromuzdan memnunuz. Ama yöneyim derse hocam biz daralmaya gidiyoruz. Bütçemiz yetersiz azaltacağız. Bir şey diyemem. Ama pek fazla bir şey olacağını zannetmiyorum. Ama yine de yönetimin vereceği karara saygılıyız. Ne derlerse onu yapacağız. Şimdi biz her yıl futbol okulunu açıyoruz. Dediğim gibi 7 yaştan itibaren bütün yaş gruplarını hepsini alıyoruz. Bu sene de aynısını yapacağız. 9 Haziranda okullar kapanıyor. Bizimde futbol okulumuz kapanmış olacak. Ondan sonra 3 Temmuzda bu okulu açmış olacağız. Bu dönem içerisinde de kayıtları yapacağız. Yaş grupların kayıtlarını alacağız. Afişlerimizi falan okullara ve çarşıda uygun yerlere asacağız. Genelde bu spora ilgi fazla. Yani her dönem 300 – 350’ye yakın oyuncu kapasitesiyle sezonu açıyoruz. Sezon başında yazın bu oyuncuları alıyoruz. Bunların içinden yaş gruplarına göre yetenekleri seçiyoruz. Ayrıca devam etmek isteyenleri de kış okulları ile birlikte yine devam ediyoruz. Ama bizim seçtiğimiz ayrıca yaş grubu var. Biz yaş gruplarını hazırlıyoruz. Oraya yetenekli oyuncu bulursak ekliyoruz. Bulamazsak onların eğitimine devam ediyoruz. Ama bunu dışında onları da işte biraz daha az yetenekli olmayanları da istiyorlarsa ayrıca devam ettiriyoruz. Gelişimi belli olmuyor. Yetenekli diyorsun değişiyor, yeteneksiz dediğin oyuncu bir anda değişiyor. Çalışmayla bir yerlere geliyor. Küçük çocuk oldukları için bu dönemde o şekilde gidecek. 300 – 350’ye kapasiteye yakın futbol okulunu da açacağız. Temmuzun 3’ünde başlayacak” ifadeleriyle sonlandırdı.