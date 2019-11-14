Emektar İsimden Acı Haber

Haber: C.Kutay Aykan

Boluspor Kulübü hayatını kaybeden emektar isim için yayınladığı mesajda, “Kulübümüze uzun yıllar hizmet eden değerli personelimiz Şevket Yılmaz'ı kaybettik. Merhum Şevket Yılmaz'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz” ifadelerine yer verdi. Boluspor taraftarları ise, “Boluspor kulübümüzün emektarlarından ve bir dönem Boluspor halı saha işletmesinin sorumlusu olan değerli insan Şevket Yılmaz abimizin vefatını derin bir üzüntü içinde öğrenmiş bulunmaktayız. Değerli abimize Yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesi başa olmak üzere, sevenlerine ve Boluspor camiamıza baş sağlığı ve sabırlar dileriz. Mekanın Cennet Olsun ŞEVKET ABİ. Mekanın Cennet Olsun ŞEVKET ABİ” şeklinde taziye mesajı yayınladı. Şevket Yılmaz’ın cenazesi dün Gerede Yeni Camii'de kılınan öğle ve cenaze namazının ardından Kürkçüler Köyü Mezarlığı'na defnedildi.