Emin Adanur’dan Bursaspor’a müjdeli haber

Bursaspor yöneticisi Emin Adanur, yeşil-beyazlı taraftarlara transfer konusunda merak uyandıran bir mesaj verdi.

Emin Adanur’dan Bursaspor’a müjdeli haber

Haber: Aysun Beykoz

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’un transfer yasağı devam ediyor. Yeni yönetim transfer tahtasını açmak için uğraş verirken yeşil-beyazlı taraftarlarda endişeli bir bekleyiş var.

İşte bu konuda bir açıklama yapan Bursaspor İkinci Başkanı Emin Adanur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Merak etmeyin, istediğiniz her şey şu an gerçekleşiyor. Büyük bir gizlilikle yürütüyoruz ve bunların da sebepleri var" dedi.

Adanur mesajının devamında, "Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik, sabırsızlık yerine yüksek motivasyon rica ediyorum. Her alanda süper haberlerimiz olacak, bize güvenin" ifadelerini kullandı.

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