Haber: Aysun Beykoz

Maçtan bir gün önce yaptığı açıklamada "En büyü kozumuz taraftarımız olacak" dediğini anımsatan Çarıkcı, 90 dakika boyunca vefakar taraftarının desteği ile bu maçı kazandıklarını belirtti. Boluspor kulüp başkanı Necip Çarıkcı "Bu maçtan 3 puanla ayrılacağımızdan hiç şüphem yoktu. Takım çok iyi hazırlandı. Boluspor taraftarı da çok iyi hazırlanmıştı. Maçta tribünler bir başka güzeldi. Kale arkasındaki taraftar grubumuzda destek verdi. Tüm tribünlerdeki taraftarımıza evinde televizyondan izleyenlere dua edenlere hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Bu şartlarda son dakikaya kadar olan inancım galibiyetten yanaydı. İyi oynadığımız maçta gol son dakikada geldi. Ben gibi inancını yitirmeyen Boluspor'a gönül veren herkesin emeği var bu galibiyette" dedi.

İlk altı yolunda önemli bir yol aldıklarını anımsatan başkan Çarıkcı "Son maça kadar süper ligi kovalayacağız. Önümüzde zor maçlar var. Her maça ayrı ayrı bakıyoruz. Projemizin bir ayağı süper lig. Bu sadece biri. Tesisleşme, Boluspor'u geleceğe taşıyacak her adım bizim için bir proje. Hedeflerimize emin adımlarla gidiyoruz. Bu adımlarda bize destek verenlerin gücü ile Boluspor gelecek yıllarda adından en çok söz ettiren kulüplerden biri olacaktır" dedi.