Eminevim ile Boluspor daha güçlü

Emin Grup, geçtiğimiz sezon verdiği desteği ikiye katlayarak yeni sezonda da Kulübümüzün en büyük destekçilerinden bir tanesi oldu.

Haber: C.Kutay Aykan

Konuyla ilgili olarak Boluspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “İlk olarak, 2019-2020 sezonunda forma göğüs reklamı sponsorluğu ile yol arkadaşlığına başladığımız EMİNEVİM, 2020-2021 sezonunda da desteğini artırarak gücümüze güç katmaya devam edecek. Kulübümüz, Emin Grup ile yapılan anlaşma ile birlikte yeni sezon formalarımızda ‘EMİNEVİM’ adını gururla taşıyacak. Bu değerli destek ve sponsorluk için Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Üstün, Emin Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı M. Musab Üstün ve Emin Grup Yönetim Kurulu Üyesi M. Kemal Üstün’e teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerine yer verildi.