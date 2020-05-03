Emirhan Aydoğan: O formayı alacağım

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bursaspor'un orta saha oyuncusu Emirhan Aydoğan, gelecek hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Lig Radyo'ya konuşan 22 yaşındaki futbolcu, ilk olarak karantina günlerini yorumlayarak, "Evdeyiz, bu bizi biraz üzüyor çünkü futboldan çok uzak kaldık. Kendi içime dönebildiğim, kitap okuyabildiğim ailemle daha çok vakit geçirebildiğim bir dönem. Bugün bana sorsanız 2013-2014 sezonunda Ersun Yanal ile şampiyon olan Fenerbahçe'yi bile anlatırım. Sürekli analizler yapıyorum. Manchester City'nin şampiyon olduğu sezondaki maçları izliyorum. Böylece vakit geçiyor. Bir an önce bugünlerin geçmesini istiyorum. Pep Guardiola ve benzeri teknik direktörlerin kitaplarını da okuyorum, ortak özellikleri her zaman daha iyiyi istemeleri ve buna çok mesai harcamaları. Ben de çok mesai harcıyorum ve bu durum bana futbolu bıraktıktan sonra fayda sağlayacak" diye konuştu.

"Bursaspor gibi büyük bir camiada hataya yer yok"

Bu sezonki bireysel performansını da değerlendiren genç oyuncu, "Sezon başına göre performansımda düşüklük olduğuna ben de katılıyorum. Sezon başında birlikte çalıştığım kondisyoner ile biraz ara verdik, çünkü maç tempom buna sebep oldu. Daha sonra o hocayı bırakmamam gerektiğinin farkına vardım. Yaptığınız hatalar alt liglerde daha fazla tolere edilebiliyor. Ama Bursaspor gibi büyük bir camiada hataya yer yok. Bunları en aza indirmeye çalışıyorum. O yüzden maçlar bittikten sonra analizlerimi yapıyorum, özellikle fiziksel eksiklerimi kapatmaya çalışıyorum. Hedefim sahanın her alanında etkili olabilmek. İki yönlü oyunu çok iyi oynamak. Bu da yaşayarak, tecrübe etmeden öğrenilemez. Mental olarak da bunu aştığımı söyleyebilirim. Taraftarların beklentisinin farkındayım. Kendimi bu anlamda geliştirmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.