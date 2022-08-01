Emre Çolak Göztepe'yle Anlaştı

Haber: Ceylan Beykoz

Medipol Başakşehir'den ayrılan Emre Çolak'ın transferi konusunda yeni gelişmeler yaşandı. 31 yaşındaki futbolcunun yeni adresi bu sezon Spor toto 1. Lig’de mücadele edecek olan Göztepe oldu.

Emre Çolak, geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'e tutunamayarak TFF 1. Lig'e düşen İzmir temsilcisi Göztepe ile anlaşma sağladı.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Hatayspor'dan Medipol Başakşehir'e transfer olan Emre Çolak, 2021/22 sezonunda toplam 17 karşılaşmada görev aldı. Skor katkısında bulunamayan tecrübeli oyuncu, 1 maçta sarı kart gördü.

Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2022, 14:37