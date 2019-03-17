EMRE KILINÇ A MİLLİ TAKIMDA

Haber: Gökhan Aksoy

Kırmızı beyazlı forma ile elit liglerde mücadele ettikten sonra profesyonel yapılan ve Boluspor forması ile genç milli takımlarda da oynayan Emre, Sivasspor forması ile süper ligde de boy gösterdikten sonra A milli ekibimizin 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 22 Mart'ta deplasmanda Arnavutluk ve 25 Mart'ta Eskişehir'de Moldova ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosuna çağırıldı. Teknik direktör Şenol Güneş tarafından milli takıma davet edilen Emre Kılınç, hocasının görev vermesi halinde ay yıldızlı formayı ilk kez A milli olarak giyecek.