Emre Kılınç'tan menajerine Galatasaray resti

Haber: Volkan Yılmaz

Emre Kılınç, Galatasaray’a imza atarken menajerini devreden çıkardı. Bizzat Abdürrahim Albayrak’ın kendisine gönderdiği sözleşme örneğini imzaladı. Emre’nin bu kararı almasındaki sebebin menajerinin ona farklı seçenekler sunması oldu. Genç oyuncunun Fatih Terim’e aylar öncesinden söz verdiği için menajerinin görüşmelerinin Galatasaray’da sorgulanması yüzünden bu kararı aldığı bildirildi. TFF şartnamesine göre Emre’nin Galatasaraylı olması için sağlık kontrolünden sağlam çıkması gerekiyor.

EMRE KILINÇ KİMDİR?

Emre Kılınç, 23 Ağustos 1994 tarihinde Sakarya'da dünyaya geldi. Kariyerine Sakarya Akademikspor'da 2007 yılında başlayan Emre Kılınç, 2009 yılında Boluspor altyapısına transfer oldu. Bu transferin ardından 2012 yılında Boluspor as kadrosunda forma giymeye başlayan Emre Kılınç, 2017 yılında Sivasspor'a 225 bin Euro bedelle transfer oldu. 1,74 boyundaki sol ayaklı orta saha oyuncusu, bu sezon şu ana kadar takımıyla çıktığı 22 mücadelede 7 gol kaydetti ve 6 asist yaptı.