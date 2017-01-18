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18 Ocak 2017 Çarşamba
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    • EMRE KILINÇ'IN TRANSFER BEDELİ VE YENİ TRANSFERLER VAR MI?

    Boluspor kulübü başkanı Necip Çarıkcı Emre Kılınç transferi ile ilgili olarak yaptığı açıklamada Emre'nin 900 bin TL karşılığında Sivasspor'a gönderildiğini belirtti.

    18 Ocak 2017 Çarşamba 09:59
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    EMRE KILINÇ'IN TRANSFER BEDELİ VE YENİ TRANSFERLER VAR MI?

    Haber: Erdal Tanrıverdi

    Boluspor’un kasasına bu transferden 900 bin TL para girdi. Emre'nin mayıs ayında sözleşmesinin biteceğini yeni sözleşeme imzaya yanaşmadığını belirtti.

    Kılınç, Sivasspor’dan bu yıl için 400 bin lira kazanacak. Diğer üç yıl içerisinde ilk yılda  900 bin lira, 2 yıl 1 milyon, 3 yıl içinde 1.100 milyon Sivasspor ‘dan para kazanacak . Başkan Çarıkcı transfer döneminin devam ettiğini bir ya da iki oyuncu daha alabileceklerini belirtti. Boluspor teknik direktörü Fuat hoca ile istişare yapacaklarını belirten başkan Çarıkcı bir kaç gün içinde bir iki oyuncuya imza attırabiliriz dedi.

    Anahtar Kelimeler: Boluspor, Kulübü, Başkanı, Necip, Çarıkcı

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