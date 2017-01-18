Haber: Erdal Tanrıverdi

Boluspor’un kasasına bu transferden 900 bin TL para girdi. Emre'nin mayıs ayında sözleşmesinin biteceğini yeni sözleşeme imzaya yanaşmadığını belirtti.

Kılınç, Sivasspor’dan bu yıl için 400 bin lira kazanacak. Diğer üç yıl içerisinde ilk yılda 900 bin lira, 2 yıl 1 milyon, 3 yıl içinde 1.100 milyon Sivasspor ‘dan para kazanacak . Başkan Çarıkcı transfer döneminin devam ettiğini bir ya da iki oyuncu daha alabileceklerini belirtti. Boluspor teknik direktörü Fuat hoca ile istişare yapacaklarını belirten başkan Çarıkcı bir kaç gün içinde bir iki oyuncuya imza attırabiliriz dedi.