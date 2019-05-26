Emre Kılınç’ın Yeni Takımı!..

Haber: Birol Ertunç

Sivasspor’da gösterdiği performansla parmak ısırtan ve devlerin radarına giren Emre Kılınç’ın ismi bir süredir Fenerbahçe ile anılıyordu. SuperHaber yazarı Levent Ümit Erol, Emre Kılınç’ın Fenerbahçe’ye değil Başakşehir’e transfer olacağını açıkladı. Emre Kılınç’ın yeni sezonda Başakşehir forması giyeceğini belirten Levent Ümit Erol, “Medyada uzun süre Fenerbahçe haberleri yapılan Sivaspor’un başarılı ve genç oyuncusu Emre Kılınç yeni sezonda Başakşehir forması giyecek” dedi.

EMRE KILINÇ KİMDİR?

Emre Kılınç, 23 Ağustos 1994 tarihinde dünyaya geldi. Futbola Sakarya Akademikspor başlayan Emre Kılınç, burada Boluspor gözlemcilerinin dikkatini çekti ve 2009 yılında Boluspor altyapısına transfer oldu. 2010 yılında Coca Cola U-16 Akademi liginde dikkatleri üzerine çeken Emre, turnuvayı gol kralı olarak tamamladı ve aynı zamanda turnuvanın en centilmen oyuncusu seçildi. 2010 yılında profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzalayarak as takıma alındı. Boluspor forması ile ilk resmî karşılaşmasına 4 Aralık 2011 tarihinde Denizlispor’a karşı oynanan 1. Lig karşılaşmasında çıktı. Emre Kılınç, Türkiye U-19, U-20 ve U-21 millî takım forması giydi.