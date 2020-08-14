“Emre’de Beykoz’un Büyük Emeği Var…”

Haber: Volkan Yılmaz

Sivasspor’da iyi bir performans sergileyen genç oyuncunun Galatasaray’a neler verebileceğinin de konuşulduğu programda Menajer Erdinç Şehit önemli değerlendirmeler yaptı. Erdin Şehit, “Ali Beykoz hocamızın Emre Kılınç’ta büyük emeği var. Ali Beykoz arkadaşımız 18 yaşında genç futbolcuyu Boluspor A takımında oynattı. Çok büyük katkısı var. Emre Kılınç önemli bir oyuncu” şekilden konuştu. Emre Kılınç’ın kendisini geliştirerek Galatasaray’da forma şansı bulabileceği de değerlendirildi. Hatırlanacağı gibi Boluspor altyapısından yetişen oyuncu Ali Beykoz döneminde tüm dikkatleri üzerine çekmiş ve Boluspor’dan Sivasspor’a transfer olmuştu. Kısa zamanda Türk futbolunun yıldız haline gelen Emre Kılınç şimdiden Galatasaray camiasının sevgisini kazandı.