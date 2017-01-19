banner128

banner101

19 Ocak 2017 Perşembe
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • EMRE'NİN YERİNE İKİ BOMBA İSİM

    Boluspor’da Emre Kılınç’ın Sivasspor’a transferinden sonra Başkan Çarıkçı sol açığa bir oyuncu alacağını söylemişti. Boluspor Başkanı ve yönetimi transfer çalışmalarına başladı.

    19 Ocak 2017 Perşembe 12:55
    Bu haber 68 kez okundu
    EMRE'NİN YERİNE İKİ BOMBA İSİM

    Haber: Erdal Tanrıverdi

    Emre’nin transferinden sonra maddi olarak rahatlayan Kırmızı Beyazlı ekibimiz gözünü Süper Lig’e dikti. Alınan bilgilere göre Boluspor Teknik Heyeti Boluspor’un eski oyuncularından olan Kasımpaşalı oyuncu Ferhat Kiraz ve Başakşehir’den Doka Madureire  teklif götürecekler. Özellikle Brezilya’lı oyuncu Doka Madureire’yi isteyen Boluspor, Ferhat Kiraz içinde nabız yoklayacak. Tek sorunlar bonservis bedelleri. Bonservis bedeli ödemeyen Boluspor'un bu sorunu aşması halinde imza atılması bekleniyor. Boluspor 31 Ocak’ta sona erecek olan transfer sezonunda bu iki transferden en az birini kadroya katmak istiyor. Bu isimlerin olmaması durumunda Kırmızı Beyazlı Teknik Heyet başka oyunculara yönelecekler.

    Anahtar Kelimeler: Boluspor’da, Emre, Kılınç’ın, Sivasspor’a, Transferinden

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Dünden Bugüne
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Yerli malı yurdun malı
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR NEYİNİZ NOKSAN?
  • Aydın Hitit Aydın Hitit II. YARI
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Bolu’da “Umut Işığı”Derneğinden” PROJE” …
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş KÖMÜR ÇOCUKLARI
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Tuvalet Eğitimi
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ Dokunulmazlık
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Bolu Bütün Şehir Olmamalı!
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Nafile çabalar
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Bolu Kışından Enstantaneler
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER DİNLEME, ANLAMA, DENEYİM ÜZERİNE..
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir ARKADAŞ SEÇİMİMİZ…
  • ÖMER ERU ÖMER ERU Kahraman Fethi ölmedi
  • Suat Tosun Suat Tosun KÜRESEL ISINMAYI ÖNLEYİCİ ÜMİT VAR SENARYOLAR
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR ……………….CAK ………………….CUK SİYASETİ GÖLGESİNDE
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu HZ. MEVLANA ESİNTİSİ
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK REİNA SALDIRISI
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Nihal Eker Nihal Eker HAYAT
  • Makinist Makinist Anlayana sivrisinek saz!..
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar BOLU’NUN ÇOCUKLARI HAKETTİKLERİ YERDE DEMİŞ BİRİSİ, ÖBÜRLERİNE ÇOCUĞU ANLATSA DA BİLSEK!!!
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur KARDELEN KÜLTÜR VE SANAT SARAYINA KAVUŞACAK MIYIZ?
  • Serdar KILIÇ Serdar KILIÇ PROJEYİ GÖRDÜM
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129