Haber: Semih BAYKAL

Boluspor’dan TFF 2.Lig’de mücadele eden Afjet Afyonspor’a kiralanan başarılı orta saha oyuncusu Emrullah Yıldırım, TFF 2.Lig Beyaz Grup ekiplerinden Fethiyespor’a transferı oldu. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Boluspor’dan kiralık olarak transfer edilen ve sezon sonunda bonservisi alınan Emrullah, Salih Sel ve yönetimin görevi bırakmasının ardından yeni oluşturulan yönetim ile bonservis bedeli konusunda anlaşamayarak takımdan ayrılma kararı aldı ve Fethiyespor’un yolunu tuttu.

HER İKİ TARAF İÇİN DE HAYIRLI OLSUN

Gerçekleştirilen transferin ardından ilerleyen saatlerde Kurtuluş Gazetesi Spor Muhabiri Sercan Sayın’a açıklamalarda bulunan genç oyuncu, “ Geçen sezon çok güzel bir aile ortamına girdim. Çok iyi hedefleri olan bir kulübün bireyi olmaktan dolayı çok mutlu oldum. Bu sene tekrar devam etmek istedim fakat bazı nedenlerden dolayı olmaması gereken şeyler olduğu için kulüpten ayrılmak istediğimi dile getirdim. Afjet Afyonspor kulübüne çok teşekkür ediyorum, o armayı yeniden terleteceğim için sabırsızlanıyorum” dedi. Emrullah, eski takımına yeni sezon öncesinde de başarılar diledi.

GÖNÜLLERDE TAHT KURMUŞTU

2016-17 Sezonunun ikinci yarısında Boluspor’dan takıma kiralık olarak kazandırılan Emrullah Yıldırım, Mor Beyaz’lı forma altında ortaya koyduğu oyun ile takımının şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan isimlerden bir tanesi olmasının yanı sıra, taraftarlarının gönlünde de taht kurmayı başarmıştı.