Haber: Esra ÖZTÜRK

Kiralık olarak gönderilmek istenen genç oyuncu için ilk teklif Afjet Afyonspor’dan geldi. Genç oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak isteyen Afyon temsilcisine rakip ise Çorum’dan geldi.



Dün akşam saatlerinde Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı ile görüşen Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü genç oyuncuyu kiralık olarak renklerine katmak istediklerini söyledi. Genç orta saha oyuncusunun taliplerinin her geçen gün daha da artması beklenirken, hangi takımı seçeceği ilerleyen günlerde belli olacak.