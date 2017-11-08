Haber: Semih Baykal

Lig’in 10’ncu haftasında deplasman da sağanak yağmur altında oynanan Çaykur Rizespor U-21 takımı ile oynanan maçta Boluspor’un 3’ncü golünü atan Kutay Aydın'ın gol sevincine katılmak isterken ayağı kırılan 22 yaşındaki Senegalli futbolcu Cherif Salif Sane’nin sahalardan ne kadar süre uzak kalacağı öğrenildi. Boluspor’un 3-2 kazandığı maçta gol sevinci sırasında Sağ ayak bileği çıkan ve ayak bileği üst kısmında bulunan tiba kemiği kırılan Sane’nin yaklaşık iki ay boyunca sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.